Danone : Stifel à l'achat, relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel estime que l'heure du changement est arrivée pour Danone, après de nombreuses années de déceptions opérationnelles qui avaient renvoyé la valorisation de l'entreprise à des niveaux historiquement bas.



Evaluant quatre scénarios possibles de désinvestissement et de recomposition du portefeuille des marques de Danone, le broker estime que la multinationale devrait tirer profit du changement: 'la récompense du risque pour une action plus généralisée semble très attrayante, alors que la baisse semble limitée' indique le bureau d'analyses qui souligne aussi la qualité du profil ESG de l'entreprise.



Dans ces conditions, Stifel maintient sa recommandation d'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 68 euros, contre 64 euros précédemment.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.