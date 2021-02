Danone : Résultats en ligne avec les attentes selon Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la publication des résultats 2020 est très en ligne avec les attentes sur quasiment tous les indicateurs et aucune annonce n'est faite en termes de gouvernance.



' Le BPA dilué courant est néanmoins 2% > consensus en raison des éléments fiscaux/financiers. La baisse de 13% du BPA dérive d'une diminution de 13.7% du Trading Operating profit qui est liée pour moitié à la baisse de la MOP (-117 pb à 14%) et pour l'autre moitié à celle du CA (-6.6% dont -5% d'effet FX et -1.5% en lfl avec des volumes stables) ' explique Oddo.



' Le communiqué rappelle tous les objectifs (2021 et au-delà) qui ont été annoncés fin novembre et sont bien intégrés dans les attentes du consensus qui table sur 2021 sur une croissance en lfl de 2.7% et sur une MOP de 14% ' rajoute le bureau d'analyses.



Le management annonce également avoir conclu un accord pour l'acquisition de 100% des titres de Follow Your Earth qui est positionné sur le fromage et la mayonnaise plant-based en Amérique du Nord.



Oddo confirme son conseil de sous-performance avec un objectif de 50 E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.