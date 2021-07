Danone : Recul de 9,1% du résultat net pdg au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Danone publie un chiffre d'affaires de 11,8 MdsE au titre du 1er semestre, en hausse de 1,6% en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



Ce premier semestre bénéficie notamment du dynamisme de l'activité au 2e trimestre puisque sur ces trois mois, le chiffre d'affaires s'est établi à 6,1 MdsE, en hausse de 6,6% en comparable, grâce à une contribution positive de toutes les catégories.



Au premier semestre, le résultat opérationnel courant ressort toutefois à 1,5 MdE, en recul de 4,2% en données comparables, par rapport au 1er semestre 2020.



Danone enregistre un résultat net courant part du groupe de 1 MdE, en recul de 9,1% par rapport au 1er semestre 2020. Par conséquent, le BNPA courant ressort à 1,53 euro, contre 1,68 euro un an plus tôt.



Dans ces conditions, Danone réitère ses objectifs 2021, avec un retour à la croissance rentable au second semestre et une marge opérationnelle courante 2021 globalement en ligne avec celle de 2020.



' Nous allons poursuivre notre approche disciplinée d'allocation de notre capital, et restons concentrés sur la réalisation de nos priorités de croissance en ce début de second semestre ', concluent Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant, codirigeants de Danone par intérim.





