Danone : RBC relève sa recommandation à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - RBC a relevé son opinion à 'surperformance' contre 'performance sectorielle' avec un objectif de cours porté de 55 à 69 euros, faisant apparaître un potentiel de hausse de 25% par rapport au cours de clôture de vendredi soir.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire rappelle que beaucoup d'investisseurs considèrent que le groupe français est positionné sur des segments de marché jugés 'peu attrayants'.



Un constat qu'il dément après s'être penché en profondeur sur les métiers de la société.



'Nous ne sommes pas en train de dire que Danone dispose d'une activité au-dessus du lot', tempère RBC. 'Pour nous, il est difficile de faire mieux que Nestlé', explique l'analyste.



'Mais nous affirmons que le portefeuille de Danone n'est pas autant en danger que certains veulent le dire, ce qui constitue un élément de nature à soutenir la mise en place d'une stratégie bien conçue visant à améliorer les marges', conclut-il.



