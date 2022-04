Danone : Progression de 7% du CA comparable au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Danone revendique un bon début d'année, avec un chiffre d'affaires net de 6,24 milliards d'euros au premier trimestre, en progression de +7,1% en données comparables porté par un effet prix de +4,9% et un effet volume/mix de +2,2% (+10,2% en données publiées).



Toujours en données comparables, le groupe agroalimentaire a réalisé des croissances dans toutes les régions, emmenées par une progression de 15,3% en Chine et en Asie du Nord, portée par la nutrition spécialisée qui a bénéficié d'une base de comparaison favorable.



Danone réitère ses objectifs 2022, grâce aux initiatives prix, de gestion du mix et de productivité, à savoir une croissance du chiffre d'affaires entre +3 et +5% en comparable, portée par l'effet prix, et une marge opérationnelle courante supérieure à 12%.



