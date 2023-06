Danone : Potentiel de rerating important selon Oddo BHF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 64 euros sur Danone, jugeant que 'avec un PE 2023 inférieur à 16 fois, le potentiel de rerating reste important dans l'optique d'une poursuite du recentrage sur le coeur de métier'.



Mettant en avant un message rassurant du groupe agroalimentaire sur le deuxième trimestre, le bureau d'études relève ses prévisions pour attendre une croissance organique de +5,7% sur cette période, avec +8,4% en prix et -2,6% en volume/mix.



Oddo BHF révise néanmoins en baisse des prévisions de BPA sur 2023 et 2024 (puis au-delà), en raison d'effets devises plus négatifs et d'un relèvement de sa prévision de frais financiers. Au final, il anticipe un BPA à +1% sur 2023, dont +2% au premier semestre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.