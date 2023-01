Danone : Plan mondial contre les émissions de méthane

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Danone annonce un plan d'action mondial visant à réduire de 30% en valeur absolue, les émissions de méthane de sa chaîne d'approvisionnement en lait frais d'ici 2030, soit l'équivalent de 1,2 million de tonnes de CO2 à cet horizon.



Dans ce but, le groupe agroalimentaire français, en relation directe avec 58.000 exploitations laitières dans 20 pays, a l'intention d'accompagner les éleveurs laitiers dans la mise en place de pratiques d'agriculture régénératrice et le développement de solutions innovantes.



Il va aussi collaborer et s'associer avec des pairs, des gouvernements et des organisations pour développer l'innovation, rendre compte et faire progresser les modèles de financement, mais aussi dialoguer avec les pouvoirs publics.



Toujours dans le cadre de cette politique, Danone annonce la conclusion d'un partenariat avec Environnemental Defense Fund, une organisation environnementale mondiale à but non lucratif présente dans près de 30 pays.



