Danone : Plan d'action pour les objectifs à moyen terme

(CercleFinance.com) - Danone annonce des décisions majeures afin de progresser dans son adaptation au nouveau contexte créé par la Covid, 'avec l'objectif de renouer rapidement avec ses objectifs de moyen-terme, et notamment son agenda de croissance rentable entre +3 et +5%'.



Il a ainsi décidé d'une nouvelle organisation avec la nomination de deux directeurs généraux responsables de macro-régions (International et Amérique du Nord), et d'un directeur général 'End-to-End Design to Delivery' en charge d'une nouvelle fonction stratégique.



Le groupe agroalimentaire fait part aussi du lancement d'une 'revue stratégique complète du portefeuille de marques, de références et d'actifs', et de 'l'accélération de la finalisation d'un plan ambitieux mis en oeuvre dès le premier trimestre de l'année prochaine'.



