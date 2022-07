Danone : Oddo reste à l'achat après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil à Surperformance avec un objectif de 71 E après l'annonce des résultats du 2ème trimestre 2022.



' La performance du T2 et le niveau de MOP meilleur que prévu du S1 confortent l'idée que l'opérationnel tient et le fait que cette 1ère moitié de l'année soit meilleure qu'attendu donne un peu d'oxygène pour affronter le S2 ' indique le bureau d'analyses.



Oddo souligne que le bénéfice par action dilué courant au 1er semestre ressort en hausse de 7% (consensus +3% et Oddo BHF à +2%) grâce à la forte progression du chiffre d'affaires (+12.6%).



Le groupe relève sa guidance de croissance organique de 3%/5% à 5%/6% et confirme son objectif de MOP courante supérieur à 12%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.