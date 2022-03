Danone : Oddo réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo continue de penser que le titre offre un potentiel de rerating important. Suite à la présentation du plan stratégique 'Renew Danone' ce matin, l'analyste confirme son conseil à Surperformance sur le titre et son objectif de cours de 71 E.



' Danone a communiqué ses guidances pour 2022 et 2023-2024. Sur 2022, le groupe table sur une croissance organique de 3% à 5% (contre consensus et Oddo BHF à 4%) et sur une marge opérationnelle courante supérieure à 12%. Sur 2023-2024, la guidance de 3% à 5% de croissance organique avec une amélioration de la marge opérationnelle à données comparables est sans surprise ' indique l'analyste.



' L'annonce ce matin d'une rotation de portefeuille équivalente à 10% du CA est un 1er pas très encourageant sur la volonté du management de réduire les distractions afin justement de remuscler le core business ' rajoute le bureau d'études.





Oddo indique que l'un des autres objectifs du groupe porte sur l'amélioration du ROIC. ' Nous estimions que jusqu'à 15% du CA du groupe pourrait être cédé, non pas en sortant d'une division mais plutôt en recentrant chacune des divisions du groupe sur son core business '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.