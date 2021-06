Danone : Oddo réitère son avis après la cession de Vega

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil de Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 70 E suite à l'annonce hier de la cession de Vega.



' Face aux défis opérationnels, nous estimons que le top management et surtout le Board ne pourront pas faire l'économie d'un recentrage stratégique ce qui permettrait d'externaliser la valeur cachée des produits laitiers frais qui est à ce stade négative de 7 MdE au cours actuel ' indique l'analyste.



Oddo estime que la cession de Vega devrait apporter au management une source supplémentaire d'oxygène en termes de marge opérationnelle.



' Selon nos estimations, Vega pèse moins de 1% du CA du groupe, soit moins de 5% de l'ancien périmètre de WhiteWave en Amérique du Nord et moins de 10% du CA Plant-Based du groupe Danone qui était de 2.2 MdE à fin 2020 ' indique l'analyste.



' Au-delà de Vega, nous identifions d'autres actifs qui pourraient faire l'objet d'une revue : les plats préparés pour bébés (Blédina, Mellin en Italie, Cow & Gate au RU et Happy Family), le lait liquide au Brésil/Russie/Maroc, les marques d'eau en Espagne et potentiellement en Pologne (Zywiec) et à terme l'activité de perfusion (Tubes) au sein de la nutrition médicale '.



Ce type d'opération est selon Oddo probable dans les 18 prochains mois avant de faire de véritables choix stratégiques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.