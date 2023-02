Danone : Oddo maintient son conseil à la veille des résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Danone, avec un objectif de cours inchangé de 64 euros.



'A la veille des résultats, nous continuons de croire en un rerating. Le redressement récent du titre a porté le PE 23e à un niveau proche de 15x', indique le bureau d'analyses qui estime que les résultats devraient être 'globalement en ligne avec les attentes du consensus'.



Selon Oddo, les signaux de recentrages se multiplient, avec notamment l'annonce mi-octobre de la volonté de sortir des actifs de Dairy en Russie, un ajustement de l'organisation qui accorde un peu plus de place aux divisions ou encore l'annonce il y a près d'un mois de la mise sous revue stratégique des actifs de lait bio aux Etats-Unis (Horizon et Wallaby).



'Sur 2023, nous avons ajusté nos estimations en raison des devises et anticipons un BPA dilué ajusté à +6% avec un redressement de 30pb de la MOP avec une croissance organique de 3% dont +5% d'effet prix et -2% d'effet volume/mix', conclut Oddo.





