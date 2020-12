Danone : Obtient un triple 'A' dans le classement du CDP 202

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Danone annonce avoir obtenu un triple 'A' pour la 2e année consécutive dans le cadre du classement du CDP qui distingue son leadership en matière de performance environnementale.



Parmi plus de 5 800 entreprises évaluées en 2020, Danone fait partie des 10 entreprises à avoir obtenu un ' triple A ',s'étant distinguée dans trois domaines: la lutte contre le changement climatique, la gestion des forêts et la sécurisation des ressources en eau.



Une performance qui 'témoigne des actions ambitieuses et anciennes entreprises par Danone pour construire une économie à faible émission de carbone, protéger les ressources naturelles et accroître la transparence de ses marques', assure le communiqué de Danone.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.