Danone : Nouveau responsable des ressources humaines

(CercleFinance.com) - Danone annonce la nomination de Roberto Di Bernardini en tant que directeur général ressources humaines et membre du comité exécutif. Rattaché au directeur général Antoine de Saint-Affrique, il prendra ses fonctions le 29 novembre.



'Roberto Di Bernardini a une longue expérience de direction des ressources humaines en France, en Europe et aux États-Unis, essentiellement au sein d'entreprises internationales du secteur de la grande consommation', souligne le groupe agroalimentaire.



Plus récemment, il a occupé les fonctions de DGRH monde et de chief talent officer chez Banco Santander. Auparavant, il avait occupé de nombreux postes de direction RH dans le secteur des biens de grande consommation, chez Johnson & Johnson et Colgate Palmolive.



