Danone : Nouveau rebond après l'information sur Bluebell

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de hausse ce matin après un gain hier de +2%. Le fonds activiste Bluebell Capital a pris une participation au capital de Danone indiquait Challenges. Ce fonds aurait demandé le départ d'Emmanuel Faber et une révision de la gouvernance et de la stratégie du groupe. Le fonds estime que Danone a raté la mise en place de ses objectifs qui ont été présentés en mai 2017 indique Challenges.



' La prise de participation n'a pas été divulguée, mais nous savons qu'elle est inférieure à 5 %, sinon ils auraient dû annoncer la taille ' souligne RBC Capital Markets.



' Il reste à voir si le fonds Bluebell a réellement droit au chapitre car il s'agit d'une toute petite société de gestion, bien loin des encours que peuvent afficher certains grands fonds activistes ' indique Aurel BCG. ' Le groupe doit présenter son plan stratégique le 25 mars '.



' Les demandes de l'activiste Bluebell Capital Partners nous semblent sensées, mais il n'est pas certain que la direction prenne des mesures en conséquence ' estime de son côté RBC.



