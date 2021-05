Danone : Nouveau DG, Oddo maintient son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo renouvelle son conseil 'neutre' sur le titre Danone, avec un objectif de cours inchangé, à 59 euros.



Le broker estime en effet que la nomination d'Antoine de Saint-Affrique en tant que directeur général (CEO) constitue 'un choix consensuel et sans surprise'.



D'ailleurs, 'les multiples fuites dans la presse depuis ces dernières semaines ont largement permis aux investisseurs d'anticiper cette annonce', juge l'analyste.



La prise de fonction du nouveau DG est prévue le 15 septembre 2021. Pour l'instant, aucune indication sur la feuille de route n'a été dévoilée mais Gilles Schnepp, président du conseil d'administration de Danone, a précisé que le nouveau venu 'aura toute la latitude qui est celle d'un directeur général pour apprécier et orienter la stratégie de Danone dans le futur', rapporte Oddo.





