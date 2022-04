Danone : Moody's maintient sa note de crédit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moody's a maintenu lundi sa note de crédit 'Baa1' sur Danone, que l'agence de notation continue d'assortir d'une perspective 'stable'.



Dans un communiqué, Moody's justifie sa décision en expliquant que, bien que soumis à des pressions croissantes au niveau opérationnel, le groupe français devrait parvenir à redresser ses indicateurs financiers au cours des 18 à 24 mois à venir sous l'effet de la reprise de ses ventes et de ses mesures de restructuration.



L'agence d'évaluation financière explique s'attendre à ce que cette dynamique lui permette d'améliorer graduellement sa qualité de crédit au-delà de l'exercice 2022.



Moody's souligne toutefois que l'exposition de Danone à la Russie, où le groupe génère entre 5% et 6% de son chiffre d'affaires et pas loin de 3% de son résultat d'exploitation (Ebit), risque d'accroître la volatilité de ses performances opérationnelles dans l'immédiat.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.