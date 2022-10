Danone : Jefferies reste à achat après le CA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 63 euros sur Danone, après le point d'activité du groupe agroalimentaire au titre du troisième trimestre, d'où ressort un 'paysage polarisé'.



'La nutrition spécialisée, les eaux et l'Amérique du Nord sont tous forts et battants les attentes, mais les produits laitiers et végétaux en Europe sont faibles et connaissent probablement une décélération séquentielle du volume', explique le broker.



Plus globalement, il estime que 'Danone a livré un nouveau copier-coller du reste du secteur en battant sur les prix, avec une faible élasticité volume associée, ce qui a entraîné un relèvement des objectifs de ventes pour l'exercice'.



