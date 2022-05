Danone : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé mardi son objectif de cours sur Danone, porté de 58,5 à 63 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, le courtier américain estime que le groupe français est 'en train de passer la seconde', comme l'illustre sa publication bien meilleure que prévu au premier trimestre, dans une saison de résultats déjà supérieure aux attentes.



S'il ne relève que très légèrement ses estimations afin de tenir compte de la fermeté des prix affichée par l'entreprise, Jefferies considère que l'ambiance de transparence, d'humilité et de réalisme qui règnent Boulevard Haussman, le siège social du groupe, est de bon augure pour la suite des événements.



Le broker retient en particulier que Danone accélère ses gains de parts de marché sur le lait d'amande aux Etats-Unis et qu'il reprend aujourd'hui des parts de marché dans les yaourts en France.



