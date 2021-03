Danone : Danone évince son PDG Emmanuel Faber sous la pression de ses actionnaires

Exauçant les vœux des investisseurs activistes, le conseil d'administration a mis fin aux fonctions d'Emmanuel Faber. La présidence revient à Gilles Schnepp tandis que la direction opérationnelle est confiée au tandem Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général.

PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration de Danone a annoncé lundi l'éviction de son PDG Emmanuel Faber, sur la sellette depuis plusieurs mois face aux vives critiques de deux actionnaires du groupe qui réclamaient son départ.

Il sera remplacé "avec effet immédiat" à la présidence par Gilles Schnepp, ancien dirigeant de Legrand, qui avait été nommé au conseil d'administration en novembre dernier.

Véronique Penchienati-Bosetta, actuellement directrice générale International, et Shane Grant, directeur général pour l'Amérique du Nord, assureront conjointement la direction du groupe le temps de trouver un nouveau directeur général.

Emmanuel Faber avait rejoint Danone en 1997 avant d'être nommé directeur général en 2014 puis d'ajouter la présidence du conseil d'administration à son mandat en 2017.

Sa gestion, axée notamment sur l'aspect environnemental et social des affaires, était critiquée depuis plusieurs mois par deux des actionnaires de Danone, la société d'investissement Artisan Partners et le fonds activiste Bluebell Capital.

Sous la pression, l'ancien PDG de 57 ans avait accepté début mars de renoncer à son poste de directeur général dans le cadre de la scission annoncée des fonctions de président et de directeur général. Mais sans parvenir à apaiser les critiques d'Artisan Partners et Bluebell Capital qui réclamaient son départ pur et simple du groupe.

A la Bourse de Paris, l'action du groupe agroalimentaire grimpait de 3,96% à 60,42 euros à 13h20, en tête du CAC 40.

TRANSITION

Avec le départ d'Emmanuel Faber, la priorité du nouveau président et du conseil d'administration sera de conduire la transition, notamment à travers la recherche d'un nouveau directeur général, a indiqué lundi Danone.

Le groupe a mandaté un cabinet de recrutement international pour trouver un "dirigeant d'envergure internationale".

Fin février, la société Artisan, qui dit détenir 3% du capital de Danone, avait appelé à la nomination d'un directeur général "non financier ayant l'expérience des biens de consommation et un historique de succès".

Artisan est conseillé par Jan Bennink, lequel a dirigé dans le passé la branche de produits frais de Danone et a aussi été le patron du groupe néerlandais Royal Numico.

Dans un communiqué, le fonds Bluebell Capital s'est réjoui de la nomination de Gilles Schnepp comme président.

"Cette décision, ainsi que les annonces précédentes de scinder les rôles de PDG et de président et de rechercher un nouveau directeur général, sont tout à fait conformes à nos demandes. Ce sont les premiers pas décisifs pour remettre Danone sur une trajectoire de croissance rentable", a-t-il dit.

RENTABILITÉ INFÉRIEURE

Bluebell Capital et Artisan Partners critiquaient depuis plusieurs mois la performance boursière du groupe, sa rentabilité inférieure à celle de plusieurs de ses principaux concurrents, ainsi que des investissements en retrait - notamment dans l'innovation et le marketing.

Les difficultés du numéro un mondial des produits laitiers frais ont été exacerbées l'an dernier par les effets de la crise du coronavirus, qui a lourdement pénalisé sa division Eaux et pesé sur ses marges.

Danone, qui a prévu de tenir une journée investisseurs le 25 mars, a lancé en novembre un plan de réorganisation prévoyant la suppression d'environ 1.500 à 2.000 postes dans les sièges mondiaux et locaux.

Ce projet de réorganisation, ainsi que les récents changements à la direction mis en oeuvre par Emmanuel Faber, ont provoqué des divisions au sein du conseil d'administration, avaient indiqué des sources proches du dossier.

Le départ l'an dernier de la direction financière de Cécile Cabanis, considérée comme le bras droit d'Emmanuel Faber, avait alimenté les spéculations. Celle-ci avait accepté ensuite de rester au sein du groupe en tant que vice-présidente du conseil d'administration.

(Blandine Hénault et Claude Chendjou, avec Sarah White, édité par Nicolas Delame et Jean-Michel Bélot)

