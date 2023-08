Danone : En légère hausse, l'avis d'un broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Danone gagne près de 0,5% à Paris alors que Barclays a renouvelé lundi sa recommandation 'surpondérer' sur le titre, associée à un objectif de cours de 70 euros représentant un potentiel haussier de plus de 28%.



Du point de vue de l'analyste, le point d'inflexion connu par la marge brute au premier semestre, laquelle s'est améliorée de 0,9 point de pourcentage à 47,3%, montre que la tendance au redressement du groupe agroalimentaire reste selon lui entière.



Dans ce contexte, Barclays dit s'attendre à une poursuite de la reprise des volumes de ventes et, peut-être plus décisivement, à une performance encore plus convaincante dans les produits laitiers essentiels (EDP) au second semestre.



'Nous pensons qu'il continue d'exister une opportunité significative en termes de création de valeur et de rentabilité des capitaux investis (ROIC)', conclut-il.



