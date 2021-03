Danone : Emmanuel Faber démis de ses fonctions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Danone annonce que son conseil d'administration a mis fin aux fonctions d'Emmanuel Faber comme PDG, et a nommé Gilles Schnepp président du conseil avec pour priorité de conduire la transition, notamment à travers la recherche d'un nouveau directeur général.



Le conseil a aussi nommé Véronique Penchienati-Bosetta, actuellement directrice générale International, et Shane Grant, actuellement directeur général Amérique du Nord, pour diriger conjointement l'entreprise pendant la recherche d'un nouveau directeur général.



Le groupe agroalimentaire a mandaté un cabinet de recrutement international pour mener à bien cette recherche. Gilles Schnepp et le comité de gouvernance superviseront ce processus afin de s'assurer qu'un dirigeant d'envergure internationale soit nommé.



