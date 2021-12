Danone : Distingué par le CDP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Danone annonce avoir été reconnue, pour la troisième année consécutive, comme l'une des entreprises les plus avancées en matière de performance environnementale par le CDP, organisation internationale à but non lucratif.



Parmi plus de 12.000 entreprises évaluées en 2021, Danone fait partie des 14 entreprises à avoir obtenu un 'triple A' sur trois domaines : la lutte contre le changement climatique, la gestion des forêts et la sécurisation des ressources en eau.



L'obtention, cette année encore, d'un 'A' dans chacun des trois domaines du CDP témoigne des actions continues et des progrès réalisés par Danone pour atteindre son objectif de zéro émission nette sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050.



