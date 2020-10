Danone : Départ de la directrice générale finances en février

(CercleFinance.com) - En marge de son point d'activité trimestriel, Danone annonce que sa directrice générale finances Cécile Cabanis a fait le choix, après 16 années au sein du groupe agroalimentaire, 'd'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle, en dehors de l'entreprise'.



Elle quittera Danone en février 2021 après la finalisation et le lancement de la mise en oeuvre du plan d'adaptation de l'entreprise, et après avoir assuré la transition avec son successeur Juergen Esser, actuellement directeur financier des divisions eaux et Afrique.



