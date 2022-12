Danone : Credit Suisse dégrade à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé mardi avoir dégradé son opinion sur le titre Danone, qu'il ramène de 'neutre' à 'sous-performance', craignant notamment que le géant français de l'agroalimentaire perde des parts de marché.



Dans une étude consacrée au secteur de la consommation de base, l'intermédiaire souligne que Danone est plus exposé que ses concurrents à la remontée de l'inflation.



L'analyste évoque aussi un marché de la nutrition infantile plus difficile en Chine ainsi qu'une croissance appelée à se normaliser aux Etats-Unis, en Chine et dans les eaux minérales.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.