Danone : Crédit Suisse abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Danone, mais avec un objectif de cours abaissé de 5% à 62 euros, au lendemain de l'annonce par le groupe agroalimentaire d'une réorganisation et d'un plan d'économies de coûts d'un milliard d'euros.



'La valorisation actuelle punit l'entreprise pour ses erreurs passées et ne fait pas suffisamment crédit à la qualité de son portefeuille, ni aux aspects positifs de la réorganisation', juge le broker, qui réduit toutefois ses estimations de marge et de BPA.



