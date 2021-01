Danone : Bruno Le Maire assure qu'il reste 'vigilant'

(CercleFinance.com) - Invité au micro de l'émission 'Good Morning Business' sur BFM Business ce mercredi matin, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des finances et de la relance, s'est exprimé au sujet du dossier Danone alors que le fonds d'investissement britannique Bluebell souhaite écarter Emmanuel Faber, le p.d.-g. du groupe.



Le ministre a indiqué qu'il n'était 'pas illégitime qu'en période de crise, l'État retrouve son rôle de protection' et qu'il était donc normal d'être 'vigilant' même si cela n'impliquait pas une intervention 'dans la vie quotidienne des affaires'.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel