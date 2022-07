Danone : Berenberg relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mardi sa recommandation sur Danone, qu'il porte de 'vendre' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 50 à 52 euros.



Dans une note consacrée au secteur européen des biens de grande consommation, l'intermédiaire allemand reconnaît qu'il va être difficile, pour le groupe agroalimentaire français, d'atteindre la partie haute de son objectif de croissance compris entre 3% et 5% sur le moyen terme.



L'analyste estime par ailleurs que les ventes de produits frais et d'eaux minérales de l'entreprise sont particulièrement vulnérables en vue d'une éventuelle entrée en récession.



Dans son étude, Berenberg souligne néanmoins que les mesures susceptibles d'être prises au niveau du portefeuille de marques, comme l'évolution des tensions inflationnistes, pourraient réserver de bonnes surprises.



'Nous n'avons jamais été aussi optimistes sur la direction stratégique prise par Danone', résume-t-il dans la note.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.