Danone : Beaucoup d'incertitudes, Oddo réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Le management du groupe travaille sur un plan d'adaptation qui sera dévoilé à la fin de l'année, voire début 2021. Dans ce contexte, les prévisions pour le prochain exercice sont délicates estime Oddo qui souligne que ' la faiblesse de la valorisation du titre fait largement consensus '.



Citant le magazine Challenge, Oddo évoque par ailleurs le possible départ de Cécile Cabanis, numéro 2 du groupe. Si ce retrait ' pourrait être bien perçu par certains investisseurs ' il convient de s'interroger sur l'efficacicté du futur plan d'adaptation alors que le responsable du Dairy & Plant a déjà quitté le navire début septembre, poursuit l'analyste.



Face à l'incertitude qui s'accroit, Oddo maintient sa recommandation ' alléger ' et réduit son objectif de cours à 50 euros, contre 57 euros auparavant.





