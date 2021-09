Danone : Barclays relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes de Barclays ont relevé mercredi leur objectif de cours sur Danone avec l'arrivée effective d'Antoine de Saint Affrique au poste de directeur général.



Pour le courtier britannique, le nouveau patron du groupe agroalimentaire français dispose de toutes les qualités pour incarner une 'force de rassemblement' après une période troublée.



'Son bilan chez Unilever comme chez Barry Callebaut est impressionnant', rappelle l'intermédiaire.



'Au cours de son passage chez Barry, il a doublé le cours de Bourse, amélioré la rentabilité de quatre points et réussi à faire converger critères ESG et excellentes performances supérieures', souligne Barclays.



S'il y a encore fort à faire chez Danone, le broker se montre confiant dans les capacités du dirigeant et rappelle qu'une réorganisation est en cours au niveau du conseil d'administration, ce qui ouvre selon lui la voie à un véritable changement.



'L'histoire laisse penser que se pencher sur les valeurs liées à la consommation courante au moment de l'arrivée d'un nouveau DG venu de l'extérieur s'est révélé jusqu'ici être une stratégie d'investissement payante', rappelle-t-il.



'Nous pensons que cela pourrait être une nouvelle fois le cas', conclut Barclays, qui maintient son conseil 'surpondérer' sur le titre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.