Danone : Baisse de 13% du BNPA courant en 2020

(CercleFinance.com) - Danone dévoile au titre de 2020 un BNPA courant en baisse de 13,2% à 3,34 euros et une marge opérationnelle courante de 14% (-150 points de base en données comparables) pour un chiffre d'affaires de 23,62 milliards d'euros, en repli de 6,6% (-1,5% en comparable).



Lors de l'AG du 29 avril 2021, le conseil d'administration du groupe agroalimentaire proposera un dividende de 1,94 euro par action au titre de l'exercice écoulé, versé en numéraire, marquant ainsi une augmentation du taux de distribution à 58%.



Pour 2021, Danone anticipe un premier trimestre difficile, mais un retour à la croissance dès le deuxième trimestre, et à la croissance rentable au second semestre. Sa marge opérationnelle courante 2021 est attendue globalement en ligne avec celle de 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur DANONE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok