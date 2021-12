DANONE : Outil de couverture de levier 10

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action DANONE qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (3KEEB).

Ce produit dérivé réactif, émis par BNPPARIBAS, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 10.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le doji d'école du 17 août, le titre inscrit systématique des points hauts décroissants. La moyenne mobile à 100 jours (en orange) s'est progressivement infléchie. Depuis le gap baissier non recouvert du 07 septembre, les combinaisons de bougies peu avenantes se sont multipliées, le plus souvent dans des volumes nourris (englobante du 19/10, harami du 15/10, pendu du 03/11). Depuis la validation d'un épaule tête et épaule le 26 novembre sur gap, la configuration graphique et technique s'est davantage dégradée.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique 3KEEB, sur DANONE, à 0.570 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 46.810 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 54.720 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 58 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.