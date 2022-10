Damartex : Avec la baisse des températures, les vêtements chauds de Damartex font flamber la Bourse

(BFM Bourse) - Les investisseurs s’intéressent de plus en plus à Damartex, la maison-mère de Damart et ses vêtements anti-froid. Le titre Damartex progresse de 35% depuis début octobre.

Le titre du groupe roubaisien, connu pour sa marque phare Damart, rebondit de 18,4% ce lundi, portant ses gains à plus de 35% depuis ses plus bas de deux ans à 9,58 euros, inscrits le 3 octobre dernier.

Face à l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, les produits du groupe Damartex reviennent sur le devant de la scène. Les Français souhaitent anticiper les mesures gouvernementales de sobriété énergétique et se ruent sur les vêtements chauds dont les fameux Thermolactyl de la marque Damart, rapporte France TV dans son JT de 13h du 6 octobre dernier.

"On peut multiplier par deux nos ventes par rapport à l'année dernière. C'est des choses que l'on voit vraiment en temps de grand froid", indique à France TV Céline Anzalone, directrice d'un magasin Damart, à Lille dans le Nord.

Une seconde peau qui réchauffe

Avec la baisse des températures, les investisseurs s’intéressent de plus en plus à Damartex et à son produit miracle et innovant pour l'époque, le Thermolactyl. Innovant car inventé en 1953 par les frères Despature à partir du rhovyl, une fibre synthétique aux propriétés calorifiques.

Cette "seconde peau" qui garde la chaleur a fait les beaux jours de la marque Damart et a même séduit la princesse Diana à l'origine du fameux slogan "Froid, moi? Jamais!". Pour la petite histoire, Lady Diana était en voyage officiel à Tokyo sous un froid polaire. A un journaliste qui s'inquiétait que la princesse n'ait froid, celle-ci répondit "Froid, moi? Jamais!" révélant au monde entier qu'elle était une adepte des produits Damart.

Puis au fil des dernières décennies, Damart rimait avec ringard et produit uniquement réservé aux seniors. Mais la marque de vêtements s'efforce depuis quelque temps à dépoussiérer son image un peu vieillotte avec la sortie des collections capsules dont une signée avec Classic Riders, pour protéger du froid les amoureux de la moto.

Une accélération du recentrage de l'activité

Le groupe tente toutefois de réduire la voilure sur le marché du textile, trop dépendant de la consommation des ménages pour accélérer sa diversification sur le maintien à domicile et les prestations de santé à domicile. Cette niche est devenue au fil des années le terrain de chasse préféré de Damartex. Le groupe roubaisien a accéléré les initiatives en ce sens depuis le début de l'année avec les rachats de Perf R ou JP Consult, spécialisés dans les prestations de santé à domicile. L'acquisition du groupe Médical Santé, annoncée en avril dernier, a confirmé l'appétence de la société pour ce secteur au fort potentiel.

Le maintien à domicile est d'ailleurs la pierre angulaire de la nouvelle stratégie de Damartex. En 2018, le groupe nordiste avait lancé le plan de transformation Transform To Accelerate - TTA 2.0 destiné le positionner "comme l’un des leaders européens de la silver économie". Dans le cadre de cette feuille de route, Damartex a ainsi procédé à un recentrage de son portefeuille d’activités sur un nombre restreint de marques.

La montée en puissance de ce pôle devrait aider Damartex à contrebalancer les effets d'une dégradation de l'environnement économique dans les prochains mois. Le groupe a toutefois accusé le coup sur l'exercice 2021/2022 (clos fin juin), en raison d'une tension sur le prix des matières premières. L’environnement inflationniste devrait également conduire à des arbitrages en faveur des dépenses essentielles et ce, au détriment du textile.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse