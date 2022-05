Damartex : Avec le rachat de Médical Santé, Damartex se renforce encore dans le maintien à domicile

(BFM Bourse) - Le groupe roubaisien, connu pour sa marque phare Damart, tente de réduire sa dépendance au textile en multipliant ses opérations de croissance externe dans le maintien à domicile. Damartex a annoncé en fin de semaine dernière l'acquisition de Médical Santé, une société spécialisée dans la fourniture de produits de santé pour le maintien à domicile et de prestations de santé à domicile.

Le maintien à domicile et les prestations de santé à domicile sont devenus au fil des années le terrain de chasse préféré de Damartex. Le groupe roubaisien a accéléré les initiatives en ce sens depuis le début de l'année avec les rachats de Perf R ou JP Consult, spécialisés dans les prestations de santé à domicile. L'acquisition du groupe Médical Santé annoncée en fin de semaine dernière, confirme l'appétence de la société pour ce secteur au fort potentiel

Fondé en 1997, le groupe Médical Santé rassemble 85 collaborateurs et propose des produits de santé pour le maintien à domicile et des prestations de santé à domicile. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2021, "notamment grâce aux relations de confiance tissées avec plus de 800 pharmacies, avec des hôpitaux et des associations, mais également grâce au fort développement du e-commerce" explique Damartex dans son communiqué du jour. Fidèle à son habitude, le groupe nordiste n'a pas divulgué la moindre information sur les modalités financières de cette opération.

A la suite de cette acquisition, Damartex envisage le rapprochement de Médical Santé et de Sedagyl [une boutique en ligne spécialisée dédiée à l’autonomie et au maintien à domicile et créée en 1995, NDLR], pour constituer une plateforme de solutions de confort dédiée au maintien à domicile des seniors. "Ce rapprochement avec Sédagyl va permettre l’émergence d’un acteur français qui pourra offrir une solution omnicanale d’accompagnement du bien vieillir à domicile, comme le souhaite la très grande majorité des personnes âgées aujourd’hui", explique Patrick Seghin, Président du Directoire de Damartex.

Une accélération du recentrage de l'activité

Le maintien à domicile est la pierre angulaire de la nouvelle stratégie de Damartex. En 2018, le groupe nordiste avait lancé le plan de transformation Transform To Accelerate - TTA 2.0 destiné le positionner "comme l’un des leaders européens de la silver économie". Dans le cadre de cette feuille de route, Damartex a ainsi procédé à un recentrage de son portefeuille d’activité sur un nombre restreint de marques.

Les enseignes "La Maison du Jersey, Delaby et Jours Heureux" ont été sacrifiés l'été dernier au profit de nouveaux pôles présentés comme "équilibrés et robustes" par Damartex. La société a ainsi regroupé ses marques textiles Damart, Afibel et Xandres au sein d'un pôle Fashion, l'activité Home & Lifestyle (équipement de la personne et de la maison) intègre 3 Pagen, Coopers of Stortford et Vitrine Magique, et enfin le pôle Healthcare (services de santé) qui intègre Santéol et Sedagyl et Msanté.

Après avoir publié un chiffre d’affaires stable à 401,7 millions d'euros sur les six premiers mois de son exercice décalé 2021/2022, Damartex accuse le coup avec des revenus en repli de 11,3% à 173,0 millions d'euros au troisième trimestre de ce même exercice. Damartex explique avoir pâti d’une inflation record, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, entraînant une contraction de la consommation. Le groupe souffre par ailleurs de la comparaison avec un troisième trimestre 2020/2021 marqué par une forte reprise de la demande.

Seul le pôle Healthcare a réussi à se maintenir à flot sur les derniers trimestres de l'exercice 2021/2022. L'activité a généré des revenus de 24,9 millions d'euros, avec une progression de +5,5% à taux réels sur les neuf premiers mois (+4,5% à taux de change constants). Sur le trimestre écoulé, l’activité est parvenue à se stabiliser à +0,3% à taux réels pour un chiffre d’affaires de 8,2 millions d'euros. A titre de comparaison, le pôle Home & Lifestyle accuse un repli de 24,2% (à taux réels) de son activité à 37 millions d'euros sur le trimestre quand le pôle Fashion voit ses ventes se contracter de 7,5% à taux réels, sur le trimestre écoulé.

Une année 2022 compliquée en Bourse

En guise de perspectives, le groupe anticipe un impact négatif de la situation géopolitique "sur ses résultats" et demeure prudent quant à l’évolution du conflit qui risque "d’accentuer l’inflation et les tensions sur les approvisionnements sur les mois à venir." La montée en puissance du pôle maintien à domicile et de prestations de santé à domicile devrait toutefois aider Damartex à contrebalancer les effets d'une dégradation de l'environnement économique dans les prochains mois.

Ce dernier point incite Damartex "à accélérer son développement et à poursuivre les actions de transformation qui s’inscrivent dans son plan stratégique Transform to Accelerate 2.0." "Le plan de transformation initié par le groupe en 2018 reste la priorité actuelle et devrait, passée cette période compliquée, continuer à porter ses fruits", explique Euroland Corporate dans sa dernière note d'analyse dédiée à Damartex.

Aux alentours des 14 euros, le titre Damartex évolue sur ses plus bas annuels, accusant un repli de 35% depuis le 1er janvier. Le dossier affiche même un recul de 67% depuis son zénith historique de janvier 2018 à 42 euros. Le parcours boursier de Damartex tranche avec celui de son ancienne filiale Somfy, elle aussi cotée à la Bourse de Paris. Séparé de Damart - l'ancien nom du groupe Damartex - depuis 2002, le spécialiste des stores motorisés affiche depuis lors un impressionnant parcours boursier, malgré le trou d'air du début d'année sur le titre.

