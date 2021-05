Daimler : Vers le paiement automatisé du carburant

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler fait savoir aujourd'hui que, pour la première fois, à l'occasion d'essais conjoints réalisés entre Mercedes-Benz Trucks et Shell, des camions Mercedes-Benz Actros ont pu payer de manière automatique leur plein de carburant dans les stations-service Shell de Stuttgart (Allemagne).



Cette prouesse a été réalisée en combinant le prototype de carte de carburant numérique API Shell SmartPay au prototype Truck-ID numérique de Mercedes - lui-même relié à la technologie de paiement Truck Wallet.

Ainsi, le camion s'authentifie automatiquement dans les stations-service, active la pompe et paie directement.



Selon Daimler, à terme, ces technologies pourraient permettre aux entreprises de transport de réduire significativement leur travail administratif - elles n'auraient plus à gérer de cartes physiques.



Par ailleurs, la carte de carburant numérique pourrait rendre la fraude au carburant bien plus difficile.



