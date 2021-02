Daimler : Va livrer 129 autobus hybrides à TEC Group

(CercleFinance.com) - C'était l'une des plus importantes commandes d'autobus articulés reçue par Daimler ces dernières années: 129 bus hybrides Mercedes-Benz Citoro G ont été commandés par la compagnie de transport TEC Group, annonce le constructeur.



Aujourd'hui, le Daimler fait savoir que les premiers de ces véhicules ont commencé à rouler dans les villes belges de Liège, Mons et Nivelle et que l'intégralité de la commande sera livrée d'ici l'été.



Daimler précise aussi que la commande est associée à un contrat de service complet valable huit ans.





