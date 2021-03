Daimler : S'apprête à dévoiler l'EQS en première mondiale

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que Mercedes dévoilera en première mondiale sa nouvelle berline de luxe tout électrique, l'EQS, le 15 avril à 18h sur le portail numérique du constructeur, Mercedes me media.



Les membres du conseil d'administration, dont Ola Källenius, Britta Seeger, Markus Schäfer et Sajjad Khan, ainsi que Gorden Wagener, le directeur du design, présenteront brièvement les points forts techniques de l'EQS, un véhicule qui annonce 'le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise'.



L'EQS sera ensuite lancée à la fin de l'été et établira 'de nouvelles normes dans l'offensive des modèles Mercedes-EQ', assure le constructeur.



