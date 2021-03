Daimler : Restructure son département sport-auto

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A quelques jours de l'ouverture de la saison de Formule 1 et du début de nombreuses séries GT, Mercedes-AMG établit un nouveau cap stratégique pour ses activités de sport automobile.



Dans ce cadre, la firme à l'étoile annonce la création du nouveau poste de 'responsable de Mercedes-AMG Motorsport', qui sera occupé par Christoph Sagemüller.



Cette restructuration va resserrer le lien entre Mercedes-AMG Customer Racing et le Mercedes-AMG Petronas F1 Team, renforçant les différents départements.



Conformément à l'interconnexion plus étroite des activités de sport automobile, la participation aux sports électroniques sera également intégrée au portefeuille Mercedes-AMG Motorsport et renforcée.



Enfin, dans le cadre de la restructuration, des cours et formation sur circuit, hautement professionnels, seront proposés en lien avec l'AMG Driving Academy.



