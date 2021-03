Daimler : Présente son nouveau service 'Fuel & Pay'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler annonce le lancement de son nouveau service 'Fuel & Pay' pour le paiement numérique à la pompe.



Dans ce cadre, le client devra sélectionner une station-service partenaire: celle-ci sera alors automatiquement identifiée grâce au géo-repérage dès que le véhicule sera arrivé à destination. Le client sélectionnera ensuite la pompe souhaitée puis le système calculera le montant du ravitaillement en fonction de la capacité du réservoir, du type de carburant et de son prix.



'La seule chose non numérique qui reste à faire est le ravitaillement lui-même - le conducteur doit sortir du véhicule et faire fonctionner la pompe', indique Daimler à toutes fins utiles.



La transaction de paiement sera conclue après la fin du processus de ravitaillement. Le client recevra alors une confirmation via un message d'affichage dans l'application 'Mercedes me' avant de pouvoir continuer son voyage.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.