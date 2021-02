Daimler : Oddo relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Daimler de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 60 à 80 euros, après l'officialisation du projet du groupe de se diviser en deux entités et de faire entrer en Bourse la partie poids lourds dès fin 2021.



Si le titre a déjà progressé de 9% mercredi, après l'annonce de cette 'opération historique qui confirme le changement d'époque', l'analyste estime que le potentiel boursier reste encore suffisant pour justifier un relèvement d'opinion de sa part.



'La matérialisation de cet évènement, que nous voyions déjà comme positif mais incertain et plus lointain, nous conduit à utiliser des multiples plus proches de Volvo pour l'entité poids lourds mais aussi réduire la décote de conglomérat appliquée jusqu'ici', explique-t-il.



