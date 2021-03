Daimler : Nouvelles sécurités pour le freinage des camions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe présente des premières mondiales pour les camions Mercedes pour plus de sécurité sur les routes.



Le nouveau système Active Sideguard Assist avec fonction de freinage automatique peut non seulement avertir le conducteur, mais aussi déclencher une manoeuvre de freinage automatique jusqu'à ce que le véhicule s'immobilise.



Les modèles Actros et Arocs seront équipés de l'Active Sideguard Assist à partir de juin 2021.



Également disponible à partir de juin 2021 pour les modèles Actros: Active Drive Assist 2 comprend une fonction d'arrêt d'urgence qui permet de freiner automatiquement le véhicule jusqu'à l'arrêt complet en cas d'urgence.



'L'entreprise a investi des centaines de millions d'euros par an dans la recherche et le développement, pour des systèmes d'assistance destinés à aider encore davantage les conducteurs dans leur travail et à accroître la sécurité de tous les usagers de la route' indique la direction.





