Daimler : Mercedes-Benz Vans révise son organisation

(CercleFinance.com) - A compter du 1er juillet 2021, Mercedes-Benz Vans Sales Germany fera partie de Mercedes-Benz Vans Sales Europe, sous la direction générale de Steffen Lucas, responsable de la nouvelle unité, annonce Daimler aujourd'hui.



Jusqu'à présent responsable des ventes et du marketing dans la région Europe, Steffen Lucas assumera donc simultanément le rôle de directeur général chez Mercedes-Benz Sales Germany.



Jochen Dimter, ancien responsable du marché allemand, s'apprête en effet à quitter l'entreprise à sa demande, après plus de 34 ans passés dans le groupe.



Daimler rappelle que l'Allemagne constitue le plus grand marché unique pour les fourgons Mercedes-Benz, avec plus d'un quart des ventes mondiales. Depuis 2015, Mercedes-Benz Vans Germany a d'ailleurs connu, sous la direction de Jochen Dimter, les six années de ventes les plus fructueuses de son histoire.



La nouvelle structure régionale entrera en vigueur le 1er juillet 2021. D'ici là, pendant trois mois, Steffen Lucas et Jochen Dimter travailleront de concert pour mettre en oeuvre le changement.





