Daimler : Les bénéfices chutent au 1er trimestre 2020

(CercleFinance.com) - Le bénéfice d'exploitation de Daimler a chuté de plus de 77% au premier trimestre. Les effets de la pandémie de Covid-19 ont considérablement pesé sur les performances du groupe propriétaire de la marque Mercedes-Benz.



Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) du groupe automobile allemand a plongé à 617 millions d'euros au cours de la période de janvier à mars, a déclaré Daimler, contre 2,8 milliards d'euros il y a un an.



Le constructeur de voitures et de camions a déclaré que la réévaluation de ses prévisions pour l'exercice 2020 était 'complexe' car l'effet de la pandémie sur la demande des clients, les chaînes d'approvisionnement et la production ne peut être évalué avec certitude.



Cependant, le constructeur s'attend maintenant à ce que les ventes unitaires totales pour 2020 soient inférieures à l'année précédente, ce qui signifie que les revenus annuels devraient également être inférieurs au niveau de l'année précédente.



Daimler s'attend à ce que l'EBIT du groupe pour 2020 soit inférieur à l'année 2019.



