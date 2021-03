Daimler : Le eCanter séduit une entreprise espagnole

(CercleFinance.com) - Aquaservice, l'un des principaux distributeurs de distributeurs d'eau minérale naturelle et de boissons en Espagne, est devenue la première entreprise du sud de l'Europe à intégrer le camion tout électrique FUSO eCanter de Daimler Trucks à sa flotte de distribution urbaine.



L'entreprise dispose déjà de 110 véhicules FUSO, en service à travers l'Espagne et prévoit d'intégrer davantage de camions tout électriques à sa flotte entre 2022 et 2025.



Aquaservice ambitionne d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2030.



