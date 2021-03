Daimler : Lance un châssis de bus au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler Buses et Mercedes-Benz Brésil annoncent le lancement du châssis de bus OF 1621 sur le marché brésilien, un châssis aux caractéristiques 'plug & play', prêt à être monté en carrosserie et offrant des facilités d'installation.



Le châssis OF 1621 a été développé conjointement entre Mercedes-Benz do Brasil, les carrossiers et Rimatur Transporters, l'une des principales sociétés de transport charter au Brésil.



Rimatur Transportes est d'ailleurs la première entreprise à acquérir l'OF 1621 pour sa flotte. 'Nous avons suggéré aux partenaires et aux carrossiers de Mercedes-Benz de produire un bus qui assure une capacité de places assises optimale. De plus, le porte-à-faux avant court offre un meilleur angle d'approche qui facilite les manoeuvres en ville ', note explique Emerson Imbronizio, directeur commercial de Rimatur.



Daimler souligne que le Brésil est l'un de ses marchés clés pour les bus.



