Daimler : Lance un 1er autocar de tourisme Euro VI à Taïwan

(CercleFinance.com) - Daimler Buses lance son premier autocar de tourisme Euro VI sur le marché taïwanais. Le lancement de ce véhicule basé sur le châssis Mercedes-Benz OC 500 de fabrication espagnole permettra à l'entreprise d'étendre davantage sa présence sur le marché, annonce Daimler.



Daimler Buses fournira le châssis de son usine de Sámano en Espagne au partenaire taïwanais MFTB Taiwan Company Ltd - une coentreprise entre la filiale de véhicules utilitaires FUSO de Daimler et le groupe Shung Ye. Le châssis sera assemblé localement par MFTB en véhicules complets qui seront ensuite équipés selon la spécification Euro VI.



Arrivé sur le marché des bus de tourisme taïwanais en 2018, Daimler considère que le secteur présente ' un énorme potentiel '.





