Daimler : La direction technique de l'équipe de F1 évolue

(CercleFinance.com) - Daimler annonce des évolutions au sein de la direction technique de l'équipe Mercedes-AMG Petronas F1.



Ainsi, à compter du 1er juillet 2021, James Allison sera nommé Chief Technical Officer (CTO) tandis que Mike Elliott sera promu au poste de directeur technique de l'équipe.



'La transition vers la nouvelle organisation aura lieu au cours des prochains mois alors que nous poursuivrons la bataille du championnat 2021 et que nous nous préparons à relever le défi majeur des règlements techniques et sportifs 2022 dans nos programmes de développement', indique le constructeur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel