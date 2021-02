Daimler : L'UE autorise la création d'une société commune

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé la création d'une nouvelle entreprise commune appelée Daimler Truck Fuel Cell, basée en Allemagne, par la société suédoise Volvo et la société allemande Daimler Truck, qui fait partie du groupe Daimler.



L'entreprise commune sera active dans le développement, la production, la vente et le service après-vente de systèmes de piles à combustible à hydrogène (FCS) destinés principalement aux poids lourds et, dans une moindre mesure, à des applications stationnaires.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence étant donné l'absence de chevauchement horizontal pertinent entre les activités des entreprises.



