Daimler : L'Intouro, élu 'Autocar de l'année' en Espagne

(CercleFinance.com) - Un jury d'experts espagnols composé de représentants de 37 compagnies de bus ibères a élu le Mercedes-Benz Intouro 'Autocar de tourisme de l'année' en Espagne, annonce Daimler aujourd'hui.



Le vote a été organisé par la maison d'édition espagnole Grupo Editorial Editec, qui publie les magazines 'Viajeros' (bus) et 'Transporte 3' (camions).



'En votant pour l'Intouro, les compagnies de bus ont choisi un bus qui a propulsé les voyages interurbains et d'excursion à un autre niveau', estime Daimler.



