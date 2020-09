Daimler : L'eActros produit en série dès 2021

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a dévoilé ses nouveautés dans l'usine de Wörth, donnant ainsi un aperçu de l'avenir de la mobilité durable.



Parmi les nouveaux produits exposés, figure un prototype de l'eActros, premier camion électrique lourd au monde selon la marque, destiné au transport lourd de marchandises. Sa production en série débutera en 2021 dans l'usine de Wörth, aux côtés des chaînes existantes pour les camions à moteurs à combustion.



De la même manière, la production en série de l'eEconic, un modèle conçu sur la base de l'eActros mais destiné à l'usage urbain et municipal, devrait débuter en 2022.



En sus, Daimler Trucks & Buses ouvre la voie à une production ”verte” en Allemagne et en Europe : il est prévu que toutes les usines allemandes et européennes soient alimentées par des énergies neutres en CO2 en 2022.



